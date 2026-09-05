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Бейонсе исполнилось 45 лет. Как девочка из Хьюстона стала мировой иконой

Бейонсе исполнилось 45 лет. Как девочка из Хьюстона стала мировой иконой

Американская поп-звезда Бейонсе 4 сентября отметила 44-летие. Уроженка Хьюстона начала карьеру еще подростком в составе женской группы Destiny’s Child, которая принесла ей первую мировую известность.

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