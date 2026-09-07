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Мировое обозрение

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Трамп показал форму космических сил в стиле «Звездного десанта». Стилист увидел подражание фашистской Германии

Трамп показал форму космических сил в стиле «Звездного десанта». Стилист увидел подражание фашистской Германии

Дональд Трамп представил концепт парадной формы для военнослужащих Космических сил США, и эта публикация мгновенно спровоцировала волну споров.

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