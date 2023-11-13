Вице-премьер Китая провел переговоры с министром финансов США

Сан-Франциско, 11 ноября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР, представитель китайской стороны, возглавляющий китайско-американские торгово-экономические связи Хэ Лифэн провел несколько раундов переговоров с министром финансов США Джанетом Йелленом в Сан-Франциско.
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