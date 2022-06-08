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08/06/22==Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины

08/06/22==Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины

Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве УКРАИНА  ДОНБАСС  ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В Минобороны рассказали об уничтожении в Киеве поставленных из Европы танков и поражении в Донбассе заводских цехов, в которых украинские формирования вели ремонт боевой техники.

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