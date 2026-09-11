Денежный рынок Мосбиржи: резкий рост числа инвесторов и объёма вложений

На Московской бирже число россиян, инвестирующих в фонды денежного рынка, за год увеличилось на 33% и впервые преодолело отметку в 3 млн человек.
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