Квартира за четверть миллиарда: история подарка Ларисе Долиной, вокруг которого возникли новые вопросы Елена ГалицкаяИстория с недвижимостью Ларисы Долиной получила неожиданное продолжение.
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Опять иудеи. Господи , накажи их.