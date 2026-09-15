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Семин включил Хвичу в тройку фаворитов на «Золотой мяч»

Семин включил Хвичу в тройку фаворитов на «Золотой мяч»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал фаворитов на «Золотой мяч»-2026.Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал фаворитов на «Золотой мяч»-2026.

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