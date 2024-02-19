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В КУЗЬМИНОВА СТРЕЛЯЛИ 12 РАЗ, ДОБИЛИ МАШИНОЙ: ПУЛЯ НАШЛА ПРЕДАТЕЛЯ В ИСПАНИИ?

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Комментарии
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ВераВерная
Согласна. Комментарий подправила, а то вижу меня тут неправильно поняли.
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3 час.
ВераВерная
Ну да, алкоголь зажал, лишний стакан сам выпил, не поделился)))
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3 час.
Юлия Белова
Что ж... О мертвых, говорят, плохо нельзя. Но он сам себя проклял. Иудин грех убивает самого предателя. Наверное, все последние месяцы жил и трясся. Да будет так.
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40 мин.

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