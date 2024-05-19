🕊В Ливадийском дворце в 17-й раз проходит благотворительная акция «Белый цветок» Всех гостей встретили торговые ряды, стилизованные под ярмарку праздника «Белого цветка» 1912 и 1914 годов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🕊В Ливадийском дворце в 17-й раз проходит благотворительная акция «Белый цветок» Всех гостей встретили торговые ряды, стилизованные под ярмарку праздника «Белого цветка» 1912 и 1914 годов.