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test mazurok

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🕊В Ливадийском дворце в 17-й раз проходит благотворительная акция «Белый цветок

🕊В Ливадийском дворце в 17-й раз проходит благотворительная акция «Белый цветок» Всех гостей встретили торговые ряды, стилизованные под ярмарку праздника «Белого цветка» 1912 и 1914 годов.

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