Энергетическая зависимость: Прибалтика не может найти способов обойтись без российского электричества

10 марта в Национальном музее Литвы в Вильнюсе прошла торжественная церемония. Представители госкомпании Litgrid, литовского оператора электросетей преподнесли в дар музею кусок кабеля длиной в четыре метра.
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