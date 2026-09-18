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Listen: Blackpink's Rose releases 'New Trick' pop-rock single, music video

K-pop star and Blackpink member Rosé released a single and music video for the pop-rock song "New Trick," her first new solo music of 2026.

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