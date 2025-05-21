Страна и люди
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Страна и люди

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Казахстан идет по украинскому пути героизации нацистов и войны с советской символикой

Казахстан идет по украинскому пути героизации нацистов и войны с советской символикой

Айнур Курманов.   В Атырауской области Казахстана аккурат к 80-летию Победы появился мемориал, посвященный агенту абвера обер-лейтенанту вермахта Амирхану Тлеумагамбетову (он же Алихан Агаев), что наглядно показывает к чему приводит тотальная реабилитация басмачей и карателей из Туркестанского легиона и мусульманских частей СС.

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