Польша обвинил Россию в диверсиях: 9 человек арестованы

Других потенциальных преступников уже ищут, заявил премьер-министр Туск.Девятерым гражданам Белоруссии, Украины и Польши предъявлено обвинение в совершении диверсий и саботажа, которые, по мнению польской стороны, были организованы Россией.
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