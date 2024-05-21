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Польша обвинил Россию в диверсиях: 9 человек арестованы

Польша обвинил Россию в диверсиях: 9 человек арестованы

Других потенциальных преступников уже ищут, заявил премьер-министр Туск.Девятерым гражданам Белоруссии, Украины и Польши предъявлено обвинение в совершении диверсий и саботажа, которые, по мнению польской стороны, были организованы Россией.

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