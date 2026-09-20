Рашид Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии

Данил Киселев/ТАСС Народное собрание Карачаево-Черкесии выбрало главой республики Рашида Темрезова. Его кандидатуру одобрили в ходе голосования 20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ ЦБ порекомендовал...
- Захарова: Запад д...
- АЛ Россия охвачена э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым