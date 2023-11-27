Украина подставила армию НАТО. США и Германия уже паникуют

В своём стремлении навредить России чужими руками Европа и США сильно просчитались. Надеясь через военные действия на Украине нанести сокрушительный удар по Кремлю, на деле наши недруги буквально разорили армию НАТО.
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