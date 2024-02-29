Политнавигатор Поражение Украины в войне обернется фатальными последствиями для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну русским – оккупируем Венгрию
Комментарии
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Олег Орлов
А не задумываются, что Россия и за венгров заступится...? Именно Россия настаивает на послевоенном устройстве мира... Чтобы никто никуда не полз и не расширялся за чужой счет, в том числе счет безопасности... Ну и уж тем более, кто-либо спекулировал на этом, выпрашивая в этот счет себе какие либо преференции...Притом чаще всего не своей страны, а горстки псевдополитиков- прощелыг...
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2 час.
Т
Тамара
Хохлы, вы за счёт России сущесвовали. Вы воины?? Где вы самостоятельно воевали, кому когда-нибудь помогали? Всю свою жизнь выдуривали всё, что могли. Россия вам всё прощала видя вашу хохляцкую натуру, вы не исправимы. Русский мужчина воин, защитник и он заслуженно победит.
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39 мин.
Александр Бабин
Совсем крышу снесло.
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15 мин.
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