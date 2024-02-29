Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну русским – оккупируем Венгрию

Олег Орлов

А не задумываются, что Россия и за венгров заступится...? Именно Россия настаивает на послевоенном устройстве мира... Чтобы никто никуда не полз и не расширялся за чужой счет, в том числе счет безопасности... Ну и уж тем более, кто-либо спекулировал на этом, выпрашивая в этот счет себе какие либо преференции...Притом чаще всего не своей страны, а горстки псевдополитиков- прощелыг...