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«Он говорит: ты готова к абсолютно новой, классной дорожке? А я понимаю, что все, что он показывает, мне неудобно, я не так привыкла». Валиева о работе с Ришо

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как складывалось ее сотрудничество с хореографом Бенуа Ришо. Ришо поставил Валиевой и короткую, и произвольную программы для текущего сезона.

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