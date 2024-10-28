Учительница престижной школы занялась сексом с подростком и обвинила его в изнасиловании

В Великобритании 33-летняя учительница призналась в совращении школьника В Великобритании учительница из города Белфаст, которая работала в престижной школе Belfast Boys’ Model School, призналась в изнасиловании школьника.
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