Волочкова загуляла вдали от дома с эффектным мужчиной — рядом сам король шоу-бизнеса

Танцовщица показала, с кем проводит время. Анастасия Волочкова соцсетиАнастасия Волочкова в минувшие выходные улетела из Москвы в Екатеринбург, где у нее были запланированы сразу два мероприятия: корпоратив, где она появилась в качестве приглашенной звезды, и международный модный показ.