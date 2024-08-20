Волочкова загуляла вдали от дома с эффектным мужчиной — рядом сам король шоу-бизнеса

Танцовщица показала, с кем проводит время. Анастасия Волочкова соцсетиАнастасия Волочкова в минувшие выходные улетела из Москвы в Екатеринбург, где у нее были запланированы сразу два мероприятия: корпоратив, где она появилась в качестве приглашенной звезды, и международный модный показ.
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