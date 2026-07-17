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Политнавигатор

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Комбриг ВСУ: Да, русские научились глушить «Старлинк»

Комбриг ВСУ: Да, русские научились глушить «Старлинк»

ВС РФ смогли отчасти решить проблему американских спутников, которые действуют в интересах ВСУ. Об этом в эфире Deutsche Welle (нежелательная организация в РФ) заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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