ВС РФ смогли отчасти решить проблему американских спутников, которые действуют в интересах ВСУ. Об этом в эфире Deutsche Welle (нежелательная организация в РФ) заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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