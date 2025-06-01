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Царьград

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Эвакуация на резервном поезде: что произошло в Брянской области?

Эвакуация на резервном поезде: что произошло в Брянской области?

В Брянской области пассажиры поезда, сошедшего с рельсов из-за обрушения моста, будут эвакуированы на резервный поезд Брянск – Москва.

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Комментарии
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Амара Карпова
Господи Спаси и Сохрани🙏🙏🙏
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