В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в избиении 12-летнего подростка

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. После того, как в соцсетях появились сообщения об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в посёлке Сосново, следственный отдел по Приозерску возбудил в отношении 35-летнего мужчины уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.
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