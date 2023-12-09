В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в избиении 12-летнего подростка

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. После того, как в соцсетях появились сообщения об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в посёлке Сосново, следственный отдел по Приозерску возбудил в отношении 35-летнего мужчины уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.