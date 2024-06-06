Последний раз про генерала И. Попова. Это конец

Автырь просто нехороший человек, жополиз-борзописец и куча других подобных эпитетов. Всякий суслик агроном)))) Ужасно осознавать, что такие мерзотные людишки могут оказать где то рядом.

V

Vlad

аФтор-дуб! Генерал-майор Попов командовал АРМИЕЙ через 2! звания! Командарм-это генерал-ПОЛКОВНИК!!! Это значит, что ему доверили в 20 раз больше людей (бойцов и офицеров) чем по званию. А это не ХАЛАМ-БАЛАМ!