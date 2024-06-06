И.Попов и Д.ЛяминВчера 49K прочитали Не хотел больше писать о судьбе и личности генерала-майора И.
Последний раз про генерала И. Попова. Это конец
Комментарии
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Вв
Виктор викторович
Автырь просто нехороший человек, жополиз-борзописец и куча других подобных эпитетов. Всякий суслик агроном)))) Ужасно осознавать, что такие мерзотные людишки могут оказать где то рядом.
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10 час.
V
Vlad
аФтор-дуб! Генерал-майор Попов командовал АРМИЕЙ через 2! звания! Командарм-это генерал-ПОЛКОВНИК!!! Это значит, что ему доверили в 20 раз больше людей (бойцов и офицеров) чем по званию. А это не ХАЛАМ-БАЛАМ!
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1 час.
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