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«Одобряем фантазию нашего тренера». Биатлонистка Казакевич показала, как катается на коньках

Серебряный призер Олимпиады-2022 в биатлоне Ирина Казакевич показала, как тренируется на коньках. Спортсменка выложила видео в своем телеграм-канале.

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