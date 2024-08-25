Эксперт оценил сохранность данных пользователей Telegram после задержания Дурова

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова оценил сохранность данных пользователей мессенджера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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