Украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера, а Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте.