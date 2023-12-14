Украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера, а Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте.
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