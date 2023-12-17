Кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые выиграл выборы мэра групного города

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула беспартийного Тима Лохнера своим кандидатом на пост мэра (обер-бургомистра) саксонского города Пирна и, согласно предварительным результатам, он набрал 38,5% голосов — наибольшее число голосов по итогам второго тура голосования, пишет 17 декабря Berliner Zeitung.
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