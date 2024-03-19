Пожар на газопроводе в Бейнеу не повлияет на газоснабжение и поставку газа в Мангистау

Об этом сообщили в пресс-службе АО «НК «QazaqGaz», передает inAktau.kz. «18 марта приблизительно в 23:00 на линии конденсатосборника в охранной зоне лупинга магистрального газопровода САЦ-4 произошёл хлопок газовоздушной смеси с возгоранием.