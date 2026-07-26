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Царьград

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В Ногинске в День ВМФ украли корзину с цветами у доски герою

В Ногинске в День ВМФ украли корзину с цветами у доски герою

«Мерзко и тошно»: под Москвой похитили цветы у мемориала герою ВМФ Михаилу Махонькову.В подмосковном Ногинске неизвестные в День Военно-морского флота украли корзину с цветами, которую возложили к памятной доске Героя Советского Союза Михаила Махонькова.

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