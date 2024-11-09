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Созданная ИИ песня The Beatles поборется с Бейонсе за «Грэмми»

Созданная ИИ песня The Beatles поборется с Бейонсе за «Грэмми»

Демоверсия британской группы The Beatles, восстановленная с использованием технологий искусственного интеллекта, будет бороться за премию «Грэмми» вместе с треками таких артистов, как Бейонсе, Билли Айлиш и Тейлор Свифт.

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