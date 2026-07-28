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Царьград

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Бёрнэм подтвердил отправку войск на Украину после конфликта

Бёрнэм подтвердил отправку войск на Украину после конфликта

Премьер Великобритании Энди Бёрнэм подтвердил сохранение обязательств перед Киевом. Он заявил о намерении направить британские войска для участия в миссиях после конфликта, а также передать технологии радиоэлектронной борьбы украинским дронам.

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