В Бугульме заметили розовый туман

В Бугульме наблюдался розовый туман, о чем сообщили местные жители в городском Телеграм-канале. Согласно данным из открытых источников, это явление происходит из-за географических и климатических особенностей.
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