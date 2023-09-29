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Экс-командир ЧВК «Вагнер» Трошев займётся формированием добровольческих подразделений

Экс-командир ЧВК «Вагнер» Трошев займётся формированием добровольческих подразделений

Владимир Путин провёл встречу с Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин провёл встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым.

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Комментарии
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NADEGDA PAYNYH
Нашли кому доверить набирать добровольческие отряды,даже смешно. Посмотрим,кто в них будет
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8 час.

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