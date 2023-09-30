Страна и люди
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Страна и люди

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На Украине объявили воздушную тревогу в 11 областях

На Украине объявили воздушную тревогу в 11 областях

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. В частности. в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также Черниговской, Сумской и Николаевской, Одесской областях.

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