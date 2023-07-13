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NYT: Зеленский угрожал не прийти на первое заседание совета Украина-НАТО

NYT: Зеленский угрожал не прийти на первое заседание совета Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предпринял попытку шантажировать Североатлантический альянс (НАТО), угрожая не прийти на первое заседание совета Украина-НАТО.

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