Путин принял предложение МИД России о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел РФ по заключению стратегического партнерства с КНДР, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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