Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Главу Минобороны ФРГ разозлил вопрос о переговорах с Россией по Украине

Главу Минобороны ФРГ разозлил вопрос о переговорах с Россией по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя в ходе общения с гражданами. Один из них спросил главу бундесвера, почему ФРГ не пошла путем дипломатического урегулирования конфликта на Украине перед началом СВО, как это неоднократно предлагал президент России Владимир Путин.

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