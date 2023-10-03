Главу Минобороны ФРГ разозлил вопрос о переговорах с Россией по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя в ходе общения с гражданами. Один из них спросил главу бундесвера, почему ФРГ не пошла путем дипломатического урегулирования конфликта на Украине перед началом СВО, как это неоднократно предлагал президент России Владимир Путин.