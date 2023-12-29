Японки бреют лицо и спину – секрет азиатской женственности

У азиатов очень мелкие поры, потому у них такое гладкое лицо… Это правда лишь отчасти, вторая часть правды в том, что японки с подросткового возраста бреют нещадно свое лицо и не видят в этом ничего странного.
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