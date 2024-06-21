Во Владивостоке подростки на самокатах атаковали «белый дом»

Любитель электросамоката снес шлагбаум парковки на территории Правительства Приморского края. Чистосердечное признание и компенсация за порчу имущества помогли избежать уголовной ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.
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