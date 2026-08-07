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Reuters: США просят Россию освободить заключённого американца

Reuters: США просят Россию освободить заключённого американца

Администрация США неоднократно обращалась к Москве с просьбой освободить американца Роберта Гилмана, осуждённого за насилие в отношении представителя власти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

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