Reuters: США просят Россию освободить заключённого американца

Администрация США неоднократно обращалась к Москве с просьбой освободить американца Роберта Гилмана, осуждённого за насилие в отношении представителя власти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
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