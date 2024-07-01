Депутат Чепа: поражение Макрона может ускорить завершение конфликта на Украине

Депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что поражение партии французского президента Эммануэля Макрона на парламентских выборах Франции говорит о крахе как лично главы государства, так и его политики.
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