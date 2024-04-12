Спустя 7 лет был задержан последний участник стрельбы в «Москва-сити»

Участника стрельбы в «Москва-Сити» в 2017 году Абакарова задержали в БолгарииАлексей Майшев/РИА Новости В Болгарии по запросу России задержан последний вероятный участник громкой перестрелки в «Москва-Сити» в 2017 году Абубакар Абакаров, сообщил «Ъ».
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