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«Гастрольный график в силе, как и здоровье». Розенбаум рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации

«Гастрольный график в силе, как и здоровье». Розенбаум рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации

Народный артист России Александр Розенбаум, о госпитализации которого 14 марта сообщили СМИ и телеграм-каналы, сообщил, что с ним "всё в порядке".

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