Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Хохлу соврать что говна в сортире пожратьОперация «Охматде...
  • Е Пронина
    пусть трамп на своем ухе напишет-никогда не лезь на Украину, тк это российская территория)))«Никогда, никогда...
  • Misha Glusch
    он не прав, надо уничтожить ураину, а не только ее армию...У Байдена не успо...

Медведев не исключил, что планета разлетится в клочья

Медведев не исключил, что планета разлетится в клочья

России фактически была объявлена война со стороны НАТО. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Аргументам и фактам» заявил экс-президент России и бывший премьер Дмитрий Медведев, занимающий сегодня должность зампреда Совета безопасности РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
Автор рискует своими вариациями в заголовке🤔
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх