Банк России задумал реформу института коллективной защиты владельцев облигаций

Банк России предложил реформировать институт коллективной защиты владельцев облигаций. Регулятор намерен установить дополнительные требования к представителю владельцев облигаций (ПВО), уточнить его обязанности по раскрытию информации перед кредиторами и ограничить возможности договорного ограничения его ответственности.