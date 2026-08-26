Банк России задумал реформу института коллективной защиты владельцев облигаций

Банк России предложил реформировать институт коллективной защиты владельцев облигаций. Регулятор намерен установить дополнительные требования к представителю владельцев облигаций (ПВО), уточнить его обязанности по раскрытию информации перед кредиторами и ограничить возможности договорного ограничения его ответственности.
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