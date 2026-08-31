Свыше 15 тысяч гектаров земли выявили в Подмосковье для строительства жилья

Проект «Земля для стройки» — часть государственной программы «Национальная система пространственных данных», которая входит в число ключевых инициатив развития России до 2030 года.
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