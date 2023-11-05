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Зеленский утвердил дату президентских выборов на Украине Елена Прошина

Зеленский утвердил дату президентских выборов на Украине Елена Прошина

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2024 года, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Комментарии
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Лев Добрый
А кто будет голосовать, половина избирателей отсутствует!👀😱😜👈🖕
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