В штате Нью-Йорк из-за БПЛА около часа не работал аэропорт

Аэропорт в штате Нью-Йорк не работал около часа из-за налета беспилотников, передает телеканал CBS. Взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк в связи с активностью дронов в воздушном пространстве были закрыты примерно час, сообщила губернатор Кэти Хокул.
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