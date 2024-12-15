В штате Нью-Йорк из-за БПЛА около часа не работал аэропорт

Аэропорт в штате Нью-Йорк не работал около часа из-за налета беспилотников, передает телеканал CBS. Взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк в связи с активностью дронов в воздушном пространстве были закрыты примерно час, сообщила губернатор Кэти Хокул.