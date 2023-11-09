С сегодняшнего дня он будет ходить каждый час, начиная с шести утра. Последний рейс будет отходить от 22-го лесозавода в 22:00С подробным расписанием буксира на переправе «Лесозавод № 22 — Лесозавод № 23» можно ознакомиться по ссылке.
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