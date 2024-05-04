Выбило стёкла: в СНТ под Краснодаром обнаружены обломки сбитого беспилотника

Об этом сообщили жители одного из садовых товариществ в Тахтамукайском районе Адыгеи.Как пишет "Кубань 24", очевидцы рассказали, что днём 4 мая мая они приехали на свою дачу, расположенную в одном из СНТ под Энемом, Республика Адыгея.