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Выбило стёкла: в СНТ под Краснодаром обнаружены обломки сбитого беспилотника

Выбило стёкла: в СНТ под Краснодаром обнаружены обломки сбитого беспилотника

Об этом сообщили жители одного из садовых товариществ в Тахтамукайском районе Адыгеи.Как пишет "Кубань 24", очевидцы рассказали, что днём 4 мая мая они приехали на свою дачу, расположенную в одном из СНТ под Энемом, Республика Адыгея.

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